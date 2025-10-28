Литва впервые за трое суток не зафиксировала ночью нарушений воздушной границы

Аэропорт отработал штатно, отметил советник премьер-министра республики Игнас Доброволскас

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Литвы и службы управления полетами минувшей ночью впервые за трое суток не зафиксировали нарушений воздушной границы страны. Об этом сообщил журналистам советник премьер-министра республики Игнас Доброволскас.

"Нарушений воздушной границы зафиксировано не было", - сказал он.

В связи с массовым проникновением в течение прошлой недели на территорию Литвы со стороны Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой столичный аэропорт закрывался четыре раза, в том числе три ночи подряд.

"Аэропорт ночь на вторник отработал штатно", - уточнил советник.

По подсчетам ответственных служб, из-за угроз, связанных с появлением зондов, были перенаправлены, отменены или отложены более 140 авиарейсов. Нарушения затронули более чем 20 тыс. пассажиров.

Литва ранее в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение властей соседней страны "мелким". По его словам, эти подобные действия нацелены на срыв III Минской международной конференции по евразийской безопасности.