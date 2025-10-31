ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп не уточнил, будут ли США проводить взрывные ядерные испытания

Американский президент указал, что все скоро станет известно
16:24
обновлено 17:02

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отказался пояснить, намерены ли Соединенные Штаты проводить ядерные взрывные испытания, следуя его новой директиве.

"Вы очень скоро узнаете. Но мы будем проводить некоторые испытания", - заявил глава американской администрации журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич. Трамп отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго.

"Другие страны занимаются этим. Если они занимаются этим, то мы [тоже] будем заниматься этим", - добавил глава Белого дома.

Как ранее заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, слова Трампа о том, что он поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, требуют разъяснений. Ульянов напомнил, что другие страны "не проводят испытательных ядерных взрывов, запрещенных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". Он пояснил, что Россия недавно провела лишь испытания средств доставки, а не самих ядерных взрывных устройств.

В новость внесены изменения (19:56 мск) - добавлена информация по тексту. 

