Трамп не уточнил, будут ли США проводить взрывные ядерные испытания

Американский президент указал, что все скоро станет известно

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отказался пояснить, намерены ли Соединенные Штаты проводить ядерные взрывные испытания, следуя его новой директиве.

Читайте также

Гонка вооружений и усилия по запрещению. История ядерных испытаний

"Вы очень скоро узнаете. Но мы будем проводить некоторые испытания", - заявил глава американской администрации журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич. Трамп отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго.

"Другие страны занимаются этим. Если они занимаются этим, то мы [тоже] будем заниматься этим", - добавил глава Белого дома.

Как ранее заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, слова Трампа о том, что он поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, требуют разъяснений. Ульянов напомнил, что другие страны "не проводят испытательных ядерных взрывов, запрещенных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". Он пояснил, что Россия недавно провела лишь испытания средств доставки, а не самих ядерных взрывных устройств.

В новость внесены изменения (19:56 мск) - добавлена информация по тексту.