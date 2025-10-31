WP: Венесуэла запросила Россию, КНР и Иран о помощи из-за давления США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу о содействии с укреплением систем ПВО, ремонтом авиатехники и приобретением ракетного вооружения, утверждает газета

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Газета The Washington Post (WP) утверждает, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов.

Согласно информации издания, венесуэльский лидер Николас Мадуро направил послание президенту России Владимиру Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Мадуро, в частности, будто бы просит Россию помочь с укреплением систем противовоздушной обороны Венесуэлы, ремонтом закупленной ранее Каракасом у Москвы авиационной техники и приобретением ракетного вооружения. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Как пишет газета, Китай Венесуэла запросила о "расширенном военном сотрудничестве", в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения, видимо, с целью их последующей закупки. Из Ирана же, в соответствии с приведенными в публикации данными, Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Как информировала газета The Miami Herald, администрация США приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По ее сведениям, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы. Между тем президент США Дональд Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет. "Нет, это неправда", - сказал хозяин Белого дома.

Как сообщила газета The New York Times, Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ США в Венесуэле. Трамп публично признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Однако он отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли ЦРУ предпринимать попытки убить Мадуро. Венесуэльский лидер неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

Госдума 21 октября ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного, давления на Венесуэлу со стороны США.