Trinidad Express: ВС Тринидада и Тобаго приведены в состояние боеготовности

Речь не идет об учениях, утверждает газета

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Силы обороны Тринидада и Тобаго - островного государства, расположенного рядом с Венесуэлой - приведены в состояние повышенной боеготовности, военнослужащим и офицерам береговой охраны приказано явиться на военные базы. Об этом сообщила местная газета Daily Trinidad Express.

Газета ссылается на текст служебной записки военнослужащим, в которой отмечается, что речь не идет об учениях. В ней военнослужащим также рекомендуется "подготовиться к возможному карантину". Высокопоставленные источники сообщили изданию, что эта "мера предосторожности приводит силы обороны в состояние готовности к реагированию на любые потенциальные региональные или национальные угрозы".

The Washington Post ранее сообщила, что военные США в рамках объявленной ими борьбы с наркотрафиком в регионе Карибского бассейна заявили об уничтожении не менее девяти лодок, в которых, как утверждалось, находились наркоторговцы, в результате чего погибли более 60 человек. Как минимум половина из этих ударов, уточнила газета, произошли в водах между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике.