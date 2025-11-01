AFP: троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

Таким образом под стражей остаются четыре человека, им предъявлено обвинение

Редакция сайта ТАСС

Лувр © Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи, их преследование прекращено. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

Читайте также

История музейных краж. Как исчезали картины, бриллианты и древности

По данным агентства, три человека отпущены после допроса. Таким образом под стражей остаются четыре подозреваемых в ограблении Лувра, им предъявлено обвинение. Отмечается, что двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, тогда как еще один ждал их под окнами на мотороллере.

Ранее агентство сообщило, что обвиняемой также является 38-летняя женщина из парижского пригорода Ла-Курнёв (департамент Сен-Сен-Дени).

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Расследованием этого "ограбления века" занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.