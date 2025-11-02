В Британии усомнились, что Трамп попросит помощи в операции против Венесуэлы

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили считает, что США "ведут войну с наркотрафиком в Южной Америке"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вряд ли попросит Великобританию оказать помощь в возможной военной операции против Венесуэлы. Такое мнение выразил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

"Это вопрос к президенту Трампу и США. Я принимаю на веру то, о чем они говорят в контексте своих нынешних действий. Мы будем в тесном контакте друг с другом. Я не вижу условий, при которых он мог бы попросить нас о помощи", - сказал министр в интервью телеканалу Sky News. По оценке Хили, США "ведут войну с наркотрафиком в Южной Америке", а не подготовку к вторжению в Венесуэлу.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы. Как информировала газета The Miami Herald, американская администрация решила атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Между тем Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.