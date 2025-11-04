NYT: Белый дом рассматривают три варианта силовых операций в Венесуэле

Один из планов предусматривает отправку элитного спецподразделения "морских котиков" для захвата или убийства президента Николаса Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы с целью отстранения от власти лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, первый вариант предусматривает нанесение воздушных ударов по военным объектам Венесуэлы с тем, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны военных. Сторонники такого шага считают, что это может заставить венесуэльского лидера покинуть страну, однако критики указывают, что удары могут возыметь обратный эффект и консолидировать поддержку вокруг Мадуро.

Второй вариант предусматривает отправку элитного спецподразделения "морских котиков" для захвата или убийства президента Венесуэлы. Согласно третьему плану, Вашингтон может отправить в Венесуэлу силовиков, занимающихся борьбой с терроризмом, с тем, чтобы те захватили аэропорты, нефтяные месторождения и некторые объекты инфраструктуры.