Мадуро: Венесуэла готова к комплексной обороне на случай агрессии США

Как сообщил президент, принят план, предусматривающий "переход к вооруженной борьбе для защиты территориальной целостности, достоинства, права на мир и будущего" республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 5 ноября. /ТАСС/. План комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии со стороны США принят в Венесуэле. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на внеочередном съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодежного крыла партии в эфире телеканала Venezolana de Television.

"В рамках стратегической концепции комплексной обороны родины <…> принят план для перехода от невооруженной борьбы к вооруженной борьбе национального и континентального масштаба на случай, если Венесуэла подвергнется нападению со стороны империи США", - заявил Мадуро. Он сообщил, что план предусматривает "переход к вооруженной борьбе для защиты территориальной целостности, достоинства, права на мир и будущего Венесуэлы". Президент указал, что ЕСПВ необходимо незамедлительно приступить исполнению принятого решения, чтобы народ был максимально готов к "сопротивлению имперской психологической войне и конкретным действиям на территории всей страны".

"Соединенные Штаты верят и убеждены в том, что настало новое колониальное время, время верховенства белой расы и народы Юга должны преклоняться перед правящей Северной Америкой", - заявил Мадуро. Он отметил, что империализм стремится восстановить "утраченную военную, экономическую культурную гегемонию".

Президент добавил, что у Венесуэлы "никто не отнимет право на независимость и жизнь". Глава государства подчеркнул, что "весь мир смотрит на Венесуэлу как на пример успешной борьбы за мир, сохранение своего достоинства, ценностей и принципов". Венесуэльский лидер заявил, что "съезд ЕСПВ выполнит принятые решения" и страна войдет "в новую эпоху мира, благосостояния, и радости".

Об угрозах со стороны США

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшие время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.