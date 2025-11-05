FT: Макрон не будет участвовать в саммите ЕС - CELAC

Это связано с давлением американского лидера Дональда Трампа на Колумбию

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет принимать участие в саммите Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в Колумбии из-за давления США на эту латиноамериканскую страну. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Колумбия полностью оказалась под контролем наркокартелей. При этом лидеры Колумбии и США уже несколько раз вступали в словесные перепалки. Так, президент Колумбии Густаво Петро в интервью телеканалу Univisión заявил, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять "серьезные меры" против него и его страны.

"Последствия происходящего в Карибском бассейне очень сложные. Заседание CELAC отменяется в последнюю минуту", - сказал британскому изданию неназванный латиноамериканский чиновник. Отмечается, что Елисейский дворец подтвердил отмену поездки, но не объяснил причины.

Заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир, в свою очередь, заявил FT, что "нет никаких причин, по которым саммит каким-либо образом подвергался бы риску не состояться". По его словам, ряд лидеров не будет отсутствовать "из-за проблем с расписанием", а не из-за давления со стороны США.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приедут на саммит ЕС - CELAC, чтобы "не раздражать Трампа". По его данным, лишь пять европейских лидеров и три участника от региона Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили, что приедут на саммит в Колумбии, который пройдет 9-10 ноября. ЕС на саммите будет представлять глава Евросовета Антониу Кошта.