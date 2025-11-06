Politico: возможная смена правительства Бельгии не повлияет на позицию по активам РФ

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © AP Photo/ Francois Walschaerts

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Политический кризис в Бельгии и возможная отставка кабинета министров вряд ли повлияют на позицию страны по конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее газета Soir сообщала, что 24 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер "собрал вице-премьеров своего кабинета с намерением объявить об отставке правительства в случае отсутствия немедленного компромисса" по источникам дополнительного финансирования бюджета Бельгии на 2026 год в €10 млрд, главным образом на военные расходы. 6 ноября истек срок, когда Де Вевер должен был заключить бюджетное соглашение. По данным Politico, он также обещал встретиться с королем, если оно не будет достигнуто.

"Это практически невозможно", - сказал неназванный представитель бельгийского правительства в ответ на вопрос о возможности изменения позиции бельгийского кабмина по российским активам в случае отставки. Другие чиновники также считают такое событие маловероятным.

Активы РФ и милитаризация Бельгии

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Газета Soir отмечала, что правительство Де Вевера изначально рассчитывало получить с реинвестирования замороженных активов "€1,2 млрд в год для финансирования военных расходов в 2025-2029 годах". Если эти деньги будут переданы Киеву в виде "репарационного кредита", как предлагает Еврокомиссия, то это нанесет удар по самому королевству.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Премьер также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда-либо восстановит доступ к активам".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".