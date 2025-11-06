Посол Германии вернулся к работе в Грузии

Петер Фишер был отозван для консультаций 19 октября в связи с позицией грузинской стороны

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Посол ФРГ Петер Фишер, ранее отозванный для консультаций, вернулся к работе в Грузии. Об этом сообщил МИД Германии в X.

"Посол Германии в Тбилиси после консультаций в Берлине сегодня вернулся в Грузию. Там он продолжит свою активную работу при нашей полной поддержке", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Фишер был отозван для консультаций 19 октября в связи с позицией грузинской стороны. Как тогда отмечалось в заявлении МИД Германии, руководство Грузии "ведет агитацию против ЕС, Германии и лично посла ФРГ", в связи с чем принято решение о его отзыве.

Дипломат неоднократно открыто подвергал критике власти Грузии, а также выражал поддержку активистам и участникам акций протеста в Тбилиси. 24 сентября МИД Грузии вызвал Фишера и выразил ему обеспокоенность поощрением радикализма с его стороны. В ответ на это 2 октября МИД Германии выразил протест поверенному в делах Грузии в Берлине.