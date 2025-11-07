"Общественное": задержанный на Украине водитель Джоли остается в военкомате

По данным издания, его девушка Юлия Лотицкая направляется в Николаевскую область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Задержанный мужчина из сопровождения кортежа американской актрисы Анджелины Джоли до сих пор находится в ТЦК (аналог военкомата) на Украине и проходит медкомиссию. Об этом сообщило издание "Общественное".

По его данным, девушка водителя Юлия Лотицкая направляется в Николаевскую область. Она не знает, где сейчас находится ее парень, так как его телефон выключен.

Как передавало ранее агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках, задержанный является гражданином Украины 1992 года рождения. Мужчину задержали на въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге страны. По утверждению источника, у него отсутствовали военно-учетные документы. В ходе проверки в военкомате якобы выяснилось, что мужчина является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. Издание "Общественное. Новости" со ссылкой на брата задержанного сообщило, что он имеет заболевание спины и годен только для службы в частях тылового обеспечения.

Источники также заявили УНИАН, что после выяснения всех обстоятельств в военкомате актриса со своей группой продолжила путь, а задержанный водитель остался и готовится к военной службе. Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда Джоли, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя.