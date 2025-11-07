Трамп: возможность российско-американского саммита в Будапеште обсуждается

Американский лидер заверил, что позже будет информация о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Возможность проведения в Будапеште российско-американской встречи на высшем уровне продолжает обсуждаться. Об этом заявил глава администрации США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Читайте также

Где Буда встречает Пешт. Кто и какие переговоры назначал в столице Венгрии

"Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом - встречах с [президентом России Владимиром] Путиным - позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает", - сказал американский лидер.

"Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем", - подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер обратился к венгерскому премьеру с вопросом: "То есть вы хотите сказать, что Украина не может победить в войне?" На это Орбан ответил, что "чудеса порой случаются". Трамп в свою очередь согласился с этой фразой премьера Венгрии.

16 октября Трамп после разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа.