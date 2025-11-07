WP: контроль перемирия в Газе перешел к координационному центру США

Как сообщила газета, Соединенные Штаты усиливают присутствие в анклаве, а также оттесняют еврейское государство на второй план, чтобы оно не решало вопросы, связанные с доставкой гумпомощи

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа перешел от израильского руководства к созданному США координационному центру. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что США "усиливают присутствие в Газе с целью поддержания хрупкого перемирия", тем самым "оттесняя Израиль на вторую роль в определении того, как и какая гуманитарная помощь будет поступать" в палестинский анклав. Как отметил неназванный представитель американской администрации, по итогам завершенного в пятницу перехода "израильтяне будут участвовать в обсуждении, но решения будет принимать более широкий орган".

Речь идет о "военно-гражданском координационном центре, созданном на юге Израиля вблизи границы с Газой", поясняет издание. По его данным, в работе центра под руководством США будут принимать участие представители более 40 стран и организаций. По оценке представителя Центрального командования ВС США капитана Тима Хокинса, которые приводит WP, это позволит "лучше понимать происходящее" в Газе.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.