Посольство Ирана назвало ложью сообщения о покушении на посла Израиля в Мексике

Цель подобных заявлений - "нанести ущерб дружественным и историческим отношениям" Мехико и Тегерана, подчеркнули в диппредставительстве

МЕХИКО, 8 ноября. /ТАСС/. Посольство Ирана в Мексике назвало ложью сообщения о якобы готовившемся иранскими спецслужбами покушении на посла Израиля в стране.

"Обвинения в якобы готовившемся покушении Ирана на посла израильского режима в Мексике - это выдумка СМИ, большая ложь, цель которой - нанести ущерб дружественным и историческим отношениям между нашими странами, Мексикой и Ираном. Мы категорически отвергаем такие заявления", - говорится в заявлении диппредставительства в Х.

Дипмиссия подчеркнула, что Иран и Мексика "имеют совпадающие интересы", а "безопасность и репутация Мексики - это также безопасность и репутация Ирана". "Мы никогда не предадим доверие, которое правительство Мексики оказало нам", - добавили в диппредставительстве.

Там также отметили, что "обвинения в антисемитизме в адрес Ирана - это большая ложь, выдуманная в умах расистских лидеров Израиля". "В Иране насчитывается более 100 синагог, все они открыты для посещения и не нуждаются в охране. Во время израильской агрессии против Ирана в июне не было зарегистрировано ни одного случая словесных оскорблений многочисленной еврейской общины, проживающей в стране", - указали в посольстве. Дипмиссия призвала "изучить, сколько случаев антисемитизма было зафиксировано в Иране, и сравнить эти данные с показателями в США".

Ранее мексиканские власти также заявили, что не располагают какими-либо данными о предполагаемом покушении на посла Израиля в стране.

В пятницу портал Axios, ссылаясь на неназванных должностных лиц США и Израиля, сообщил, что спецслужбы Ирана якобы готовили покушение на посла Израиля в Мексике. По информации издания, заговор разрабатывался силами специального подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Реализация плана, как утверждается, началась в конце 2024 года и продолжалась в первой половине 2025 года. Целью, по сведениям Axios, была израильский посол в Мехико Эйнат Кранц-Найгер.