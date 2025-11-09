Орбан настаивает, что Венгрия освобождена от санкций США бессрочно

Венгерский премьер подчеркнул, что, договорившись об этом с американским лидером Дональдом Трампом, они пожали друг другу руки

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на том, что его страна получила от США не ограниченное по времени освобождение от санкций, которые могли бы помешать поставкам нефти и газа из России. Глава правительства убежден, что договоренность об этом была достигнута на его встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября.

"Я заключил соглашение с президентом, который сказал, что они на неопределенный срок отменяют американские санкции, которые могли бы затронуть газопровод "Турецкий поток" и нефтепровод "Дружба", - отметил Орбан в беседе с журналистами на борту самолета по пути из Вашингтона в Будапешт. По его словам, договорившись об этом, они с Трампом пожали друг другу руки.

"По самым осторожным оценкам, мы спасли венгров от цены на бензин в 1 тыс. форинтов (около €2,5 - прим. ТАСС) за литр. Более того, в отсутствие этого соглашения с началом отопительного сезона счета за газ были бы в 2,5-3 раза выше - мы спасли венгров от этой большой проблемы", - сказал премьер.

Ранее в материале агентства Reuters неназванные представители Белого дома заявили, что исключения из американских санкций сделаны для Венгрии лишь на срок в один год. С опровержением этого факта ранее также выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

7 ноября Орбан сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом, что США предоставят Венгрии бессрочное исключение из санкций, которые могли бы послужить препятствием для поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и газа по трубопроводу "Турецкий поток". Венгерскому премьеру удалось убедить американского лидера в необходимости принять такое решение, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей.

Сийярто, сопровождавший Орбана в ходе визита в Вашингтон, напомнил на той же пресс-конференции, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд куб. м газа, по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".