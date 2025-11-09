ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ХАМАС готов вывести свои силы из подконтрольных Израилю районов Газы

Представитель движения Исмаил Радван уточнил, что посредники об этом знают
18:57
обновлено 19:10
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ДОХА, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения Исмаил Радван.

"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны", - сказал Радван, говоря о "желтой линии" разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня. 

