ХАМАС готов вывести свои силы из подконтрольных Израилю районов Газы
18:57
обновлено 19:10
ДОХА, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения Исмаил Радван.
"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны", - сказал Радван, говоря о "желтой линии" разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.