ХАМАС готов вывести свои силы из подконтрольных Израилю районов Газы

Представитель движения Исмаил Радван уточнил, что посредники об этом знают

ДОХА, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения Исмаил Радван.

"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны", - сказал Радван, говоря о "желтой линии" разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.