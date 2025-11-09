Лидер республиканцев в Сенате: договоренности с демократами по шатдауну близки

По словам Джона Тьюна, нужно посмотреть, какими будут результаты голосования



ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса близки к договоренностям с демократами относительно мер по возобновлению частично приостановленной работы федерального правительства. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Сделка все ближе", - отметил Тьюн, слова которого привело агентство Associated Press. Он подчеркнул, что окончательные договоренности пока не достигнуты. "Посмотрим, какими будут результаты голосования", - добавил он, имея в виду возможность голосования в Сенате по пакету законопроектов, направленных на возобновление работы правительства. По сведениям газеты The Hill, голосование может состояться 10 ноября вечером или 11 ноября.

Как сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники, не менее 10 демократов в Сенате готовы проголосовать вместе с республиканцами за эти законопроекты. Этого, скорее всего, будет достаточно для их одобрения. Ранее демократы отказывались поддержать направленные на это инициативы республиканцев.

Пакет законопроектов предусматривает выделение финансирования на работу федерального правительства до 30 января 2026 года. Некоторые ведомства получат средства на работу в течение всего 2026 финансового года.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.