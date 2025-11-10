Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

Шатдаун в Соединенных Штатах начался 1 октября

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США близки к возобновлению частично приостановленной сейчас работы федерального правительства. Об этом он заявил журналистам.

"Похоже, что мы очень близки", - привел слова американского лидера пресс-пул Белого дома. "Похоже, что мы очень близки к прекращению шатдауна", - подчеркнул Трамп.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) ранее заявил, что законодатели от обеих партий близки к договоренностям по возобновлению работы правительства.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.