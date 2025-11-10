Азаров: выборы президента на Украине обязательно состоятся в 2026 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы на Украине будут организованы в 2026 году. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"В 2026 году они (президентские выборы - прим. ТАСС) обязательно будут", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Американцы совершенно четко подбирают сейчас определенную кандидатуру, потом они на нее поставят. И если российскому руководству в процессе переговоров не удастся этот сценарий поломать или, по крайней мере, приблизить к наиболее реальному, согласованному (варианту - прим. ТАСС), то они проведут эти выборы, потому что с [Владимиром] Зеленским никакого дела иметь не собираются", - добавил экс-премьер.

Он пояснил, что американцам нужна "другая, более приемлемая кандидатура" на пост руководителя Украины.

"И вопрос заключается только в том, это будет как-то с Россией увязано с точки зрения будущего мирного договора или будет делаться без этого (учета мнения России - прим. ТАСС). Тогда вопрос мирного договора тоже повиснет в воздухе", - заключил политик.

Полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.