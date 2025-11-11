Мадуро: правящая партия Венесуэлы гарантирует мир и преодолеет угрозы США

Глава Боливарианской Республики отметил, что для Каракаса не имеют значения заявления Вашингтона

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) одержит победу над империалистическими угрозами со стороны США и гарантирует народу мир. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на встрече с руководством ЕСПВ.

"Единая социалистическая партия Венесуэлы находится в прекрасных условиях для того, чтобы гарантировать нашему народу мир и одержать верх над угрозами [со стороны] империи, которая стремится вцепиться своими когтями в Венесуэлу, Колумбию, Южную Америку и Карибский бассейн", - сказал Мадуро, имея в виду США. Трансляцию встречи, участие в которой в режиме видеоконференции принимали также партийные организации венесуэльских штатов, вел телеканал Venezolana de Television.

Глава государства отметил, что для Венесуэлы не имеют значения заявления, которые "делает американская империя, ее президент или Конгресс", потому что "никто не сможет" лишить венесуэльских граждан права на свободу и независимость. Мадуро подчеркнул, что народ Венесуэлы решительно ответит на "преступные, оскорбительные и аморальные" угрозы Соединенных Штатов превратить республику в американскую колонию и развязать войну в Южной Америке и Карибском бассейне.

Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что ослабленная правая оппозиция, которая служит интересам "империалистов с севера, практически исчезла из политической реальности страны". Он отметил, что ультраправые оппозиционеры "выживают только за счет кровавых долларов, которые поступают от империалистов".

Венесуэльский лидер неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тысяч военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.