Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

Президент Казахстана назвал российскую столицу "священной землей"

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Россию с государственным визитом, поблагодарил президента РФ Владимира Путина на встрече в Кремле за теплый прием в Москве, назвав ее "священной землей".

"Хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле. Только что было сказано о протокольных аспектах - действительно, с этой точки зрения, безусловно, то, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало, и я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице", - сказал Токаев.

Казахтанский лидер заявил, что хотел бы поделиться с российским коллегой некоторыми соображениями "как с старшим товарищем". Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия не имеют каких-либо серьезных проблем в отношениях,