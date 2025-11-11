Токаев намерен пообщаться с Путиным "как с старшим товарищем"

Президент Казахстана планирует поделиться с российским коллегой "некоторыми соображениями"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что хотел бы поделиться с российским коллегой некоторыми соображениями "как с старшим товарищем".

"Я с большим удовольствием принял ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями, у меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем", - сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что у двух стран "нет ни одной сферы", где бы они "не работали бы вместе". Также он поблагодарил Путина за теплый прием.

Токаев ранее в своей статье в "Российской газете", опубликованной в преддверии визита, отмечал, что в последние несколько месяцев он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, а также с лидерами ряда стран Европы, Азии и Африки. По словам Токаева, все они признают исключительную роль РФ и ее лидера в решении узловых проблем в международных отношениях, которые невозможно преодолеть без участия Москвы.