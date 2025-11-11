The Times сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

Британцы ранее делились с американцами информацией о координатах лодок, на которых, возможно, перевозили наркотики, а также о числе людей на их борту, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Британские разведывательные службы и военные перестали предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения судов в Карибском бассейне. Об этом сообщила британская газета The Times, ранее такая информация была опубликована со ссылкой на источники американским телеканалом CNN.

Неназванный собеседник газеты сообщил, что ранее британцы делились с американцами такими данными как координаты лодок, на которых, возможно, перевозятся наркотики, и число людей на их борту.

Как уточняет издание, королевские ВМС проводят операции против контрабандистов наркотиками в Карибском бассейне, однако их подход отличается от действий США. "Мы не берем и не уничтожаем суда, убивая людей. Мы их арестовываем", - сказал изданию источник в британском флоте.

Правительство Соединенного Королевства не стало комментировать информацию о приостановке обмена разведывательной информацией. Как замечает The Times, пока не ясно, последовали ли за этим какие-либо меры со стороны Соединенных Штатов, которые также делятся с Великобританией разведданными в ряде регионов, включая Украину.

В статье напоминается, что в сентябре 2024 года патрульный корабль HMS Trent королевских ВВС впервые перехватил в Карибском море подлодку наркоторговцев и изъял кокаин на сумму 160 млн фунтов стерлингов ($210 млн), который транспортировали через Карибское море. По итогам операции, проведенной в 190 морских милях к югу от Доминиканской Республики совместно с Береговой охраной США и американским патрульным самолетом, были арестованы одиннадцать подозреваемых.

Об операции США в Карибском море

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.