The Times сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Британские разведывательные службы и военные перестали предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения судов в Карибском бассейне. Об этом сообщила британская газета The Times, ранее такая информация была опубликована со ссылкой на источники американским телеканалом CNN.
Неназванный собеседник газеты сообщил, что ранее британцы делились с американцами такими данными как координаты лодок, на которых, возможно, перевозятся наркотики, и число людей на их борту.
Как уточняет издание, королевские ВМС проводят операции против контрабандистов наркотиками в Карибском бассейне, однако их подход отличается от действий США. "Мы не берем и не уничтожаем суда, убивая людей. Мы их арестовываем", - сказал изданию источник в британском флоте.
Правительство Соединенного Королевства не стало комментировать информацию о приостановке обмена разведывательной информацией. Как замечает The Times, пока не ясно, последовали ли за этим какие-либо меры со стороны Соединенных Штатов, которые также делятся с Великобританией разведданными в ряде регионов, включая Украину.
В статье напоминается, что в сентябре 2024 года патрульный корабль HMS Trent королевских ВВС впервые перехватил в Карибском море подлодку наркоторговцев и изъял кокаин на сумму 160 млн фунтов стерлингов ($210 млн), который транспортировали через Карибское море. По итогам операции, проведенной в 190 морских милях к югу от Доминиканской Республики совместно с Береговой охраной США и американским патрульным самолетом, были арестованы одиннадцать подозреваемых.
Об операции США в Карибском море
Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.
По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.