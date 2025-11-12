Мадуро утвердил закон о комплексной обороне Венесуэлы

Президент Боливарианской республики заявил, что венесуэльский народ должен принять концепцию, "чтобы гарантировать свои конституционные права"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал принятый парламентом закон о командовании комплексной обороны нации. "Закон устанавливает создание в соответствии с конституцией страны командования комплексной обороны на национальном уровне, на уровне каждого штата и 335 муниципалитетов республики", - сообщил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Перед командованием на всех уровнях "стоит задача подготовки Национальных боливарианских вооруженных сил к действиям в любых условиях", - отметил президент. Он подчеркнул, что с момента подписания закона должны быть сформированы и приступить к работе командования комплексной обороны на всей территории страны.

В процессе развития оборонительной доктрины была сформирована концепция комплексной обороны, которая направлена на сохранение мира, всестороннее развитие нации и охватывает различные формы борьбы республики, пояснил глава государства. Он подчеркнул, что венесуэльский народ "должен принять концепцию комплексной обороны, чтобы гарантировать свои конституционные права".

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тысяч военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.