Япония считает неприемлемыми санкции со стороны России

При этом Токио хочет сохранить диалог с Москвой, заявил генсек кабмина Японии Минору Кихара

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым запрет на въезд в Россию для 30 японских граждан, введенный Москвой в качестве ответной меры на санкции со стороны Токио, однако хочет сохранять диалог с РФ как со страной-соседом. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

Читайте также

Ответ на "беспрецедентную антироссийскую кампанию". Санкции РФ против Японии

"Вызывает сожаление запрет на въезд для представителей научных кругов и представителей СМИ", - сказал он, отметив, что в Токио считают "неприемлемым перекладывание ответственности на Японию", которая вводит санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине.

Вместе с тем Кихара подчеркнул, что в Токио настроены на сохранение диалога с Москвой. "Отношения между Японией и Россией находятся в сложном состоянии, однако мы считаем важным поддержание коммуникации по различным каналам с Россией, которая является соседней страной, а также гуманитарные обмены", - сказал он.

По словам Кихары, японская сторона по дипломатическим каналам выразила Москве протест, изложив свою позицию. "В любом случае мы будем сотрудничать с международным сообществом, прежде всего с Группой семи, для установления справедливого и прочного мира на Украине. Мы также рассчитываем на диалог с российской стороной", - сказал генсек кабмина, не упомянув при этом традиционную формулировку о "санкциях против РФ и помощи Украине".

11 ноября МИД РФ сообщил, что Москва в связи с продолжающимися антироссийскими санкциями Токио, увязываемыми со специальной военной операцией, закрывает въезд для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуру. В списке числятся журналисты и профессора японских университетов.

Японское правительство ввело несколько пакетов санкций против России после начала ей специальной военной операции на Украине. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.