"Зеркало недели": представитель ФБР обсудил с НАБУ коррупционный скандал

Встреча сотрудника Федерального бюро расследований США и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины прошла в Киеве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обсудили в Киеве с представителем Федерального бюро расследований США дело совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Отмечается, что сотрудник ФБР координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ.

По данным издания, недавно состоялась плановая ротация американского представителя, и в Киев прибыл новый офицер ФБР. Одна из его первых рабочих встреч с детективами НАБУ 11 ноября касалась непосредственно коррупционного скандала вокруг Миндича. СМИ напоминает, что представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании Бюро. У него есть собственный кабинет в здании НАБУ.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у Миндича, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи со скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке с постов Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.