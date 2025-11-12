Страны G7 заявили о планах на российские активы для поддержки Киева

В совместном заявлении по итогам встречи в Онтарио государства Группы семи также отметили, что намерены усиливать давление на Москву и "изучить меры" в отношении стран, якобы "помогающих России финансировать" проведение спецоперации

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи продолжают обсуждать возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в Онтарио.

Из документа, распространенного пресс-службой министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке", следует, что входящие в ее состав страны "обсуждают целый ряд финансовых опций, включая дальнейшее скоординированное применение замороженных в [их] юрисдикциях российских активов для поддержки Украины". В документе также отмечается, что страны "семерки" намерены усиливать давление на Москву, а также "изучают меры" в отношении стран, якобы "помогающих России финансировать" проведение специальной военной операции на Украине.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.