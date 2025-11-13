Трамп подписал закон о прекращении рекордного по продолжительности шатдауна

Президент США при этом вновь обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.

По словам Трампа, с момента подписания им документа "федеральное правительство возвращается к нормальной работе". При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов, "более миллиона госслужащих" оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.

Ранее соответствующий законопроект одобрил Конгресс. Документ, помимо выделения финансирования на работу правительства до конца января, предусматривает ассигнования на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства США, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях. Он также предусматривает отмену некоторых решений вашингтонской администрации по увольнению госслужащих и проведение до середины декабря голосования по мерам, касающимся медицинского страхования.