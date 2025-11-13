Орбан назвал коррупционеров на Украине "военной мафией" Зеленского

По словам премьер-министра Венгрии, ЕС должен прекратить финансировать Киев

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Громкий коррупционный скандал на Украине показал, что в стране царит хаос, и Евросоюз должен прекратить финансировать эту страну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав фигурантов дела "военной мафией".

"Была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул Украину. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потеряно на фронте, украдет военная мафия. Это безумие", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан заявил, что Венгрия не будет направлять деньги своих граждан на Украину и не потерпит "никаких финансовых требований и шантажа" со стороны Зеленского. Премьер отметил, что "Брюсселю пора наконец понять, куда идут деньги" европейских налогоплательщиков.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто также заявил, что коррупционный скандал, разразившийся в высших эшелонах власти Украины, подтвердил необходимость прекращения финансирования этой страны Европейским союзом.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.