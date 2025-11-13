ТАСС: Пентагон не комментирует сообщение о планах операций против Венесуэлы

Официальный представитель ведомства сказал, что вынужден перенаправить вопросы агентства в Белый дом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Военное министерство США не комментирует сообщение телеканала CBS, согласно которому ведомство представило американскому лидеру Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

"Мы вынуждены перенаправить ваши вопросы в Белый дом <...>", - ответил официальный представитель военного ведомства на просьбу ТАСС подтвердить информацию, приведенную в материале, опубликованном на сайте телеканала. Пресс-служба Белого дома не ответила на аналогичный запрос.

Источники телеканала ранее сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн на совещании в Белом доме представили Трампу информацию о силовых мерах против Венесуэлы, которые могли бы быть приняты американскими военными "в ближайшие дни". Подробности этих потенциальных операций не приводятся. В публикации подчеркивается, что вашингтонская администрация не приняла "какие-либо окончательные решения" по этому вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов ранее заявила, что США намерены продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.

Пентагон сообщал, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе. Газета The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Удары США по катерам

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.