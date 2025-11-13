The Times: Британия не обменивается разведданными с США из-за опасений иска

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер опасается, что против Лондона может быть подан международный иск в связи с причастностью к ударам Вашингтона по судам в Карибском бассейне, пишет газета

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Британские разведывательные службы и военные перестали предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения судов в Карибском бассейне, следуя соответствующей рекомендации генерального прокурора Англии и Уэльса Ричарда Хермера. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

По их словам, Хермер сделал подобное заключение из-за опасений, что против Великобритании может быть подан международный иск в связи с причастностью к ударам США по судам в Карибском бассейне. Ранее британцы делились с американцами координатами лодок, на которых, предположительно, перевозились наркотики, а также сообщали данные о числе людей на борту. Впервые о том, что Великобритания перестала предоставлять США разведданные по судам в Карибском бассейне, сообщил 12 ноября американский телеканал CNN.

"Мы должны были поступить правильно. Это рекомендация Ричарда", - сообщил источник The Times. Как отмечает издание, в рекомендациях указывалось, что Великобритания подписалась под более строгими правилами поведения в международных водах, чем США, и могла быть признана соучастницей того, что в ООН назвали "внесудебными казнями".

Правительство Соединенного Королевства не стало комментировать информацию о приостановке обмена разведывательной информацией, ограничившись заявлением, что США для Великобритании остаются "ближайшим партнером в вопросах обороны, безопасности и разведки".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, одну атомную подводную лодку, более 10 тысяч военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки, предположительно занимающиеся контрабандой наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.