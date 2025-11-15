Трамп заявил, что определился с действиями в отношении Венесуэлы

Президент США уточнил, что Вашингтон и Каракас "добились большого прогресса" в вопросе прекращения поставок наркотиков

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал мнение о действиях, которые следует предпринять Вашингтону в отношении Венесуэлы.

"Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида.

Американский лидер также заявил, что США "добились большого прогресса с Венесуэлой в том, что касается прекращения поставок наркотиков".

Телеканал CBS в четверг сообщил, что Пентагон представил Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать эту информацию. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.

Пентагон во вторник сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе. Газета The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.