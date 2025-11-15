Законодатель США Тейлор-Грин заявила, что Трамп критикует ее из-за дела Эпштейна

По словам члена Палаты представителей Конгресса, нападки на нее связаны с тем, что она требовала рассекретить материалы расследования

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) заявила, что подвергалась резкой критике со стороны американского президента Дональда Трампа из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних.

Трамп в пятницу сообщил в соцсети Truth Social, что больше не станет поддерживать на выборах Тейлор-Грин, которая в течение долгого времени считалась одним из его ближайших соратников в Конгрессе. Трамп посетовал на то, что она "жалуется, жалуется, жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Законодатель, которая последовательно выступает против дальнейшей военной помощи США Украине, в X опубликовала ответ на заявление Трампа. Она выразила уверенность в том, что главной причиной критики со стороны американского лидера стали ее призывы опубликовать все имеющиеся у властей США материалы, которые касаются дела Эпштейна. "И, конечно, он [Трамп] активно преследует меня, поскольку хочет показать пример и запугать всех других республиканцев перед голосованием на следующей неделе о раскрытии материалов, касающихся Эпштейна", - уточнила она. Как планируется, на следующей неделе в Палате представителей состоится голосование по мерам, направленным на то, чтобы обязать Министерство юстиции США обнародовать все упомянутые материалы.

Демократы ранее опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить Трампа. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.