МИД Франции: Киев должен закупать оружие в Европе на кредиты под активы РФ

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Деньги от кредитов, которые Евросоюз (ЕС) планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов РФ, Украина должна тратить на закупку европейских вооружений. Такое мнение выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

"Мы всегда придерживаемся принципа приоритета европейских поставок, то есть эти деньги должны идти на покупку оружия, причем европейского, чтобы сблизить наши оборонные отрасли, потому что в интересах обоих партнеров обеспечить максимально тесное сотрудничество между европейской и украинской оборонными отраслями", - сказал он в эфире телеканала LCI.

При этом когда журналистка телеканала упомянула о том, что сами европейцы, в том числе "страны, которые терпели унижения от США", продолжают закупать американские вооружения, Аддад лишь заявил, что у них давнее партнерство с Вашингтоном, а внутри Евросоюза должны разрабатываться "проекты сотрудничества" в тех областях, где ЕС отстает от США. Министр-делегат также выразил надежду на то, что 150 млрд евро из фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) и замороженные активы РФ в будущем пойдут именно на развитие европейской оборонной промышленности.

Аддад признал, что конфискация российских активов, замороженных на счетах европейского депозитария Euroclear, стала бы нарушением международного права, хотя обеспечение этими деньгами кредитов для Украины, по его мнению, таковым не является.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой будут экспроприированы активы РФ, это станет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".