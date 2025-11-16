Трамп призвал телекомпанию NBC уволить ведущего Сета Майерса

Причиной стала критика в адрес президента США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию NBC уволить комика и ведущего вечернего шоу Сета Майерса за критику в его адрес.

"Майерс бездарен, и NBC должна немедленно его уволить", - написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. По его словам, телеведущий "страдает неизлечимым синдромом невменяемости Трампа".

Президент Соединенных Штатов отметил, что вечером 15 ноября Майерса видели в агрессивном состоянии, вероятно, из-за того, что у его шоу упали рейтинги.

В сентябре руководство телеканала ABC прекратило показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок из-за комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Известный американский комик Джимми Киммел предположил, что преступник может быть из числа сторонников Трампа.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Трамп отмечал, что погибший сыграл важную роль с точки зрения предвыборной агитации среди молодежи. Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день.