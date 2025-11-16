В Пентагоне заявили о готовности Сухопутных войск к развертыванию в Венесуэле

Министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл отметил, что военнослужащие готовы действовать, если этого потребует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Сухопутные войска США могут быть развернуты в Венесуэле в случае поступления соответствующего приказа со стороны президента страны Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом заявил в эфире телеканала CBS министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Читайте также

"Дипломатия канонерок" по Трампу. Повторит ли Венесуэла судьбу Панамы 1989 года

Отвечая на вопрос о том, представляют ли угрозу для США вооруженные силы Венесуэлы, Дрисколл заявил, что Сухопутные войска "проводят множество учений" в этом регионе. "Мы будем готовы действовать, если этого потребуют президент или военный министр", - добавил он.

Ведущая отметила, что в операциях против наркокартелей у побережья Латинской Америки задействованы американские ВМС и Корпус морской пехоты, поинтересовавшись при этом, не получали ли соответствующих указаний от руководства страны Сухопутные войска США. "Мы не разглашаем подобную информацию. Но мы будем готовы, если нас попросят", - подчеркнул Дрисколл.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

Телеканал CBS 14 ноября сообщил, что Пентагон представил Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать эту информацию. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.