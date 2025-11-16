США объявят якобы связанный с Мадуро картель террористической организацией

Речь о Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. США внесут в список иностранных террористических организаций якобы связанный с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро наркокартель, существование которого Каракас отрицает.

"Госдепартамент США 24 ноября 2025 года намерен внести [наркокартель] Cartel de los Soles в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. По версии американской администрации, картель "возглавляет Николас Мадуро и другие высокопоставленные" венесуэльские чиновники.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

В пресс-службе Пентагона в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать информацию о планах потенциальных операций против Венесуэлы. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.