Туск назвал взрыв причиной повреждения путей на ж/д, ведущей на Украину

Премьер-министр Польши считает, что это был акт диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что пути на железной дороге, ведущей на Украину, были повреждены в результате взрыва, он назвал инцидент диверсией.

"К сожалению, подтвердились худшие предположения. На [железной] дороге Варшава - Люблин в деревне Мика произошел акт диверсии. Взрыв взрывчатого вещества повредил железнодорожное полотно", - написал Туск в X после посещения места происшествия. Кроме того, по словам польского премьера, на том же участке железной дороги вблизи города Люблин было обнаружено еще одно повреждение путей.

Ранее замглавы МВД Польши Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News сообщил, что польская полиция не подтвердила, что железнодорожные пути, ведущие на Украину, были повреждены в результате взрыва.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границу с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал.