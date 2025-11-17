Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Президент США отметил, что Вашингтону "просто нужно решить вопрос" с Каракасом

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе наземной военной операции. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

На вопрос журналиста, готов ли он "исключить что-либо на данном этапе", в том числе использование наземных войск, Трамп ответил: "Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.