The American Conservative: Трампу следует принять инициативу Путина по ДСНВ

Это необходимо, чтобы избежать гонки вооружений, считает журнал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен принять новое предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы не спровоцировать начало геополитического кризиса. С таким мнением выступил журнал The American Conservative.

Как отметило издание, 5 февраля следующего года истечет срок действия СНВ-3 - последнего оставшегося договора о контроле над вооружениями между РФ и Соединенными Штатами, - и без достижения нового соглашения, считает журнал, страны могут ввязаться в гонку вооружений, на которую потребуются сотни миллиардов долларов. Журнал полагает, что к конфликту может подключиться и Китай.

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия готова после истечения ДСНВ в феврале еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако, подчеркивал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 22 октября, что жизнеспособность российской инициативы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений будет обеспечена только в случае взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва должна убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации Соединенных Штатов.