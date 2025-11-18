Стармер заявил, что останется премьером до следующих парламентских выборов

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил уверенность в том, что сохранит свой пост до следующих парламентских выборов, которые должны пройти не позднее августа 2029 года, несмотря на публикации в прессе о готовящемся заговоре против него внутри правящей Лейбористской партии.

В интервью газете The Daily Mirror на вопрос о том, будет ли он стоять во главе лейбористов на следующих выборах, Стармер ответил утвердительно. "Да, я поведу [партию]. Позвольте мне быть предельно ясным: каждая минута, которая уходит на обсуждение каких-либо иных тем, кроме борьбы с повышением стоимости жизни, - это зря потраченная минута для правительства. Таков мой ответ на события прошлой недели", - сказал он.

16 ноября еженедельная газета The Sunday Telegraph сообщила со ссылкой на источники, что бывший заместитель премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Анджела Рэйнер готовит заговор против Стармера, который до недавнего времени был ее начальником. По их данным, Рэйнер уже предлагает некоторым депутатам Палаты общин (нижней палаты парламента) министерские посты в своем будущем кабинете в обмен на поддержку.

11 ноября вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что глава Минздрава Соединенного Королевства Уэз Стритинг намерен сместить Стармера с поста премьера. По информации ее источников, процесс против лидера лейбористов и главы правительства может быть запущен после презентации бюджетного послания в конце ноября, в котором, как ожидается, будут содержаться меры по повышению налогов на доходы физических лиц, добавленную стоимость или социальное страхование в нарушение предвыборных обещаний. Сам Стритинг эти слухи опроверг.

Ранее газета The Daily Mail писала со ссылкой на источники, что "среди депутатов-лейбористов сложился консенсус" относительно того, что Стармер "бесполезен не только в политике, но и в государственном управлении". Издание указывало, что премьер может быть смещен однопартийцами в случае провала Лейбористской партии на местных выборах в Англии, Шотландии и Уэльсе в мае 2026 года.

Возможная отставка Стармера не будет означать автоматическое проведение новых всеобщих выборов. Вместо этого лейбористы могут провести партийное голосование по избранию нового лидера партии, который и возглавит правительство. Именно так в 2022 году поступили консерваторы, успевшие дважды за год сменить премьер-министра (Бориса Джонсона и Лиз Трасс).

Неутешительные опросы

В свою очередь газета The Times сообщила, что почти половина избирателей Лейбористской партии выступают за отставку Стармера. Издание опубликовало результаты социологического исследования компании YouGov, согласно которому 23% сторонников лейбористов хотят его немедленной отставки. Еще 22% опрошенных считают, что он должен сложить свои полномочия к следующим парламентским выборам. Лишь 34% респондентов высказались за то, чтобы Стармер оставался лидером лейбористов к моменту всеобщего голосования.

Публикации о возможной отставке Стармера в ближайшие полгода стали появляться на фоне низких рейтингов премьера. Согласно опросу компании Ipsos, его деятельность одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно. Это самый большой отрицательный рейтинг среди крупных британских политиков.

Наибольшей поддержкой британских избирателей пользуется правопопулистская партия Reform UK (33%). За Лейбористскую партию готовы отдать голос лишь 18% респондентов, что является самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.