Трамп: США включили Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО

Вашингтон и Эр-Рияд подписали стратегическое соглашение в сфере обороны, сообщил президент Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника Вашингтона вне НАТО, а также подписали с королевством стратегическое соглашение в сфере обороны.

"Я рад сообщить вам, что мы выводим наше сотрудничество в военной сфере на новый уровень, официально включая Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО", - отметил американский лидер, выступая на ужине в Белом доме по случаю визита в Вашингтон наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. "Это очень важно для них, - добавил Трамп, говоря о властях королевства. - Я сообщаю вам об этом сейчас, поскольку я хотел сохранить этот небольшой секрет до сегодняшнего вечера".

"Это еще одна ваша победа сегодня", - отметил Трамп, обращаясь к наследному принцу. Президент США также отметил, что стороны "только что подписали стратегическое соглашение в сфере обороны, имеющее историческое значение". Он не привел подробностей.

Включение других стран в число основных союзников Вашингтона вне НАТО облегчает для США сотрудничество в военной сфере с ними. Этот статус не предусматривает обязательств по взаимной обороне.

Белый дом ранее заявил, что США планируют продать Саудовской Аравии значительные объемы вооружений, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, а также около 300 танков.

Агентство Bloomberg ранее в этом месяце сообщило со ссылкой на источники, что Эр-Рияд может получить от Вашингтона гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому США будут рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. В случае такой атаки Вашингтон примет "подходящие меры, включая дипломатические, экономические и при необходимости военные".