Economist: план США предполагает сокращение ВСУ до 40% от текущего уровня

Журнал отмечает, что пока не ясно, является ли предложения по урегулированию результатом общей работы администрации президента США Дональда Трампа или же это личная инициатива его спецпосланника Стивена Уиткоффа

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Американский план по урегулированию конфликта на Украине предполагает сокращение численности ВСУ до 40% от нынешнего уровня. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

Ранее корреспондент издания Оливер Кэрролл написал в X, что речь идет о сокращении численности украинской армии в 2,5 раза.

The Economist также подтвердил информацию газеты The Daily Telegraph о том, что Белый дом представил свои предложения именно сейчас в связи с коррупционным скандалом на Украине, который ослабил положение Владимира Зеленского. При этом журнал указал, что пока не ясно, является ли этот план результатом общей работы администрации президента США Дональда Трампа или же это личная инициатива его спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в среду в интервью ТАСС, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.