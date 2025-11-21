WSJ: Европа готовит альтернативный план по Украине

При этом, как подчеркивает газета, Киев пока не дал согласия на участие в этом плане

Редакция сайта ТАСС

© jorisvo/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Руководители европейских стран ведут работу над альтернативным планом урегулирования конфликта на Украине, который будет якобы более выгоден Киеву по сравнению с предложениями США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

Как отмечает издание, европейские лидеры надеются представить свой проект в течение ближайших дней. При этом, как подчеркивает газета, Киев пока не дал согласия на участие в этом плане. Детали плана не раскрываются.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.