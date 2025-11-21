Медведчук: мир на Украине невозможен без устранения первопричин конфликта

При этом новый мирный план США по украинскому конфликту "сам по себе имеет отдельные позитивные моменты", указал глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Новый мирный план США по Украине, детали которого распространили западные СМИ, не может привести к реальному миру, поскольку не устраняет причины украинского конфликта. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на то, что новый план "сам по себе имеет отдельные позитивные моменты, но он не устраняет причин украинского конфликта".

"Пока эти причины не будут устранены, никакого реального мира не будет", - заявил политик.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.