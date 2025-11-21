Спикер Рады Стефанчук обсудил с министром сухопутных войск США мирный план

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф контактируют как с РФ, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что встретился с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом и обсудил с ним предложенный американской стороной мирный план по урегулированию конфликта.

"Провел встречу с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом. <...> Обсудили мирную инициативу США", - написал Стефанчук в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В четверг американская делегация во главе с Дрисколлом также провела встречу с Владимиром Зеленским и передала ему план по урегулированию. В этой встрече принял участие и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. На следующий день Умеров уже отдельно провел встречу с Дрисколлом для "продолжения консультаций".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве официально не получали план США по украинскому урегулированию из 28 пунктов, о котором сейчас пишут СМИ, и предметно Вашингтон с Россией его не обсуждал. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва отреагирует на эту инициативу, когда получит официальную информацию.