"Страна": СБУ начинает дистанцироваться от Зеленского

В частности, на начало такого процесса может указывать отказ принять меры против главы фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, передает издание

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) могла начать дистанцироваться от Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала, пишет украинское издание "Страна".

В своем Telegram-канале издание отмечает, что на начало такого процесса могут указывать сразу два события: отказ принять меры против главы фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, у которого давний конфликт с Ермаком, и запрос спецслужбой у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) материалов дела против бизнесмена Тимура Миндича.

Как сообщили "Стране" источники в правящей партии, офис Зеленского на днях приказал СБУ открыть уголовное дело против Арахамии. Однако глава СБУ Василий Малюк, по данным источника, "подвесил вопрос". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также подтвердил, что офис Зеленского рассматривал возможность ареста Арахамии и обвинения в государственной измене.

Что касается взаимодействия с НАБУ, то в пятницу вечером агентство Укринформ сообщило со ссылкой на источники, что СБУ обратилось в бюро с просьбой предоставить материалы дела против Миндича, которые могут свидетельствовать о фактах госизмены. "Страна" обращает внимание, что источники в НАБУ в комментарии Укринформу очень позитивно оценили эти намерения СБУ и выразили полную готовность к сотрудничеству, хотя между структурами с лета продолжался открытый конфликт.

Если руководители СБУ действительно дистанцируются от офиса и налаживают отношения с НАБУ, то это резко снижает возможности Зеленского нанести "контрудар" антикоррупционным структурам за раскрытие коррупции в его окружении, отмечает "Страна".

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, снятых в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", часть ее депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.