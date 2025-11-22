Польша начала операцию после повреждения железной дороги

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Польши объявила о начале совместной с вооруженными силами операции по охране критической инфраструктуры страны после повреждения полотна на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом сообщила полиция Польши.

"В связи с актами саботажа, произошедшими на железнодорожной инфраструктуре на участке Варшава - Люблин, главнокомандующий полицией обратился к министру внутренних дел и к администрации с просьбой поддержать действия полиции солдатами Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что выполнение операции потребует сотрудничества с охранными службами железнодорожных путей и военнослужащими польской армии. Совместная работа будет включать наблюдение и патрулирование.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что к охране железных дорог уже привлечены 400 солдат Войск территориальной обороны, а с 21 ноября их число будет увеличено до 10 тыс.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом. По версии следствия, исполнителями были двое граждан Украины.