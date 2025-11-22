Le Temps: МИД Швейцарии готов содействовать переговорам по Украине

Информацию о городе, где могут состояться такие встречи, не представили

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Швейцарии заявили о готовности содействовать проведению обсуждений украинского урегулирования.

МИД страны подтверждает "готовность содействовать проведению обсуждений и встреч в Швейцарии", цитирует заявление ведомства газета Le Temps. Информация о городе, где могут состояться такие встречи, предоставлена не была, пишет издание.

Ранее информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве.

В субботу лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с частью пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.